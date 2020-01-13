Продолжение "Молчания ягнят": CBS снимет сериал об одном из героев фильма

Новости культуры:Главная героиня хоррора "Молчание ягнят" получит собственный сериал.

CBS заключила сделку на проект сериала, основанный на знаменитом хорроре "Молчание ягнят".

Ответственными за сериал являются Алекс Курцманом и Дженни Люмет.

Сериал расскажет об одной из главных героинь хоррора - агенте ФБР Кларисе Старлинг. СМИ сообщают, что действие сериала будет происходить после событий показанных в фильме. Главная героиня погрузится в расследования дел серийных убийц и сексуальных маньяков в Вашингтоне.

Также отмечается, что огромное внимание получит личная история Кларисы.

Ходят слухи, что персонаж Ганнибала Лектера не станет частью сериала.

Кто сыграет главную роль, и когда начнутся съемки - не известно. Также нету информации по поводу даты выхода.