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Продолжение "Молчания ягнят": CBS снимет сериал об одном из героев фильма

Продолжение "Молчания ягнят": CBS снимет сериал об одном из героев фильма
16:17 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Новости культуры:Главная героиня хоррора "Молчание ягнят" получит собственный сериал.

CBS заключила сделку на проект сериала, основанный на знаменитом хорроре "Молчание ягнят".

Ответственными за сериал являются Алекс Курцманом и Дженни Люмет.

Сериал расскажет об одной из главных героинь хоррора - агенте ФБР Кларисе Старлинг. СМИ сообщают, что действие сериала будет происходить после событий показанных в фильме. Главная героиня погрузится в расследования дел серийных убийц и сексуальных маньяков в Вашингтоне.

Также отмечается, что огромное внимание получит личная история Кларисы.

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Ходят слухи, что персонаж Ганнибала Лектера не станет частью сериала.

Кто сыграет главную роль, и когда начнутся съемки - не известно. Также нету информации по поводу даты выхода.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Съемки, CBS, Молчание ягнят.
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