Продолжение "Молчания ягнят": CBS снимет сериал об одном из героев фильма

CBS заключила сделку на проект сериала, основанный на знаменитом хорроре "Молчание ягнят".
Ответственными за сериал являются Алекс Курцманом и Дженни Люмет.
Сериал расскажет об одной из главных героинь хоррора - агенте ФБР Кларисе Старлинг. СМИ сообщают, что действие сериала будет происходить после событий показанных в фильме. Главная героиня погрузится в расследования дел серийных убийц и сексуальных маньяков в Вашингтоне.
Также отмечается, что огромное внимание получит личная история Кларисы.
Ходят слухи, что персонаж Ганнибала Лектера не станет частью сериала.
Кто сыграет главную роль, и когда начнутся съемки - не известно. Также нету информации по поводу даты выхода.