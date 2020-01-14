Больше, чем у "Начала": бюджет нового фильма Нолана уже превысил 200 миллионов

Новости культуры:Бюджет фильма Кристофера Нолана превысит 200 миллионов.

Производственный бюджет триллера Кристофера Нолана "Довод" превысил 200 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Collider. Если эта информация соответствует действительности, то это будет один из самых дорогих проектов режиссера.

Для сравнения, стоимость создания фантастического фильма "Начало" составила 160 миллионов долларов, при том, что для его оформления потребовались сложные спецэффекты, и в нем снимались звезды первой величины, такие как Леонардо ДиКаприо. Также дешевле стоила и экранизация комиксов "Темный рыцарь".

С учетом затрат на рекламу общий бюджет "Довода" может превысить 300-350 миллионов долларов, что будет означать, что только для окупаемости ему потребуется заработать в прокате не менее 600 миллионов долларов.

Последняя на момент публикации данной заметки картина Нолана "Дюнкерк" не достигла такого результата: ее сборы составили 525 миллионов долларов.

Релиз фильма "Довод" запланирован на середину июля 2020 года. В нем снимались Элизабет Дебики, Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Аарон Тейлор-Джонсон, Клеманс Поэзи, Майкл Кейн, Кеннет Брана и другие артисты.