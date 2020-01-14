"Город ангелов": "Страшные сказки" от Showtime получат спин-офф (Видео)

Новости культуры:Трейлер "Города ангелов" — спин-оффа сериала "Страшные сказки" от Showtime.

В отличие от оригинального сериала, действие которого разворачивалось в Лондоне в конце девятнадцатого века, события спин-оффа будут происходить в Лос-Анджелесе в 1938 году. Вместо британских и ирландских готических романов, "Город ангелов" будет заимствовать элементы и персонажей мексикано-американского фольклора.

Сюжет расскажет о двух детективах, которые расследуют жестокое убийство. Постепенно они ввязываются в историю, касающуюся не только одного преступления, но и строительства первых местных шоссе, а также деятельности шпионов Третьего Рейха.

Главные роли в шоу исполнили Дэниэл Дзоватто ("Не дыши") и Нэйтан Лейн ("Мышиная охота"). Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в "Игре престолов", сыграла демонессу по имени Магда, которая сеет хаос и раздор среди людей, с которыми сталкивается.

Оригинальный сериал, одну из центральных ролей в котором играла Ева Грин, выходил с 2014 по 2016 год. Авторы "Города ангелов" называют спин-офф "духовным наследником" "Страшных сказок".