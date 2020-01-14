Скачать
Вторник, 14.01.2020
СМИ: Кибератаки на сайт Burisma совершали российские хакеры
СМИ: Кибератаки на сайт Burisma совершали российские хакеры
Авиакатастрофа в Иране: в Раде подготовили заявление
Авиакатастрофа в Иране: в Раде подготовили заявление
Назван новый главный тренер Барселоны
Назван новый главный тренер Барселоны
Вот и ушла эпоха: Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Вот и ушла эпоха: Microsoft прекращает поддержку Windows 7

"Город ангелов": "Страшные сказки" от Showtime получат спин-офф (Видео)

"Город ангелов": "Страшные сказки" от Showtime получат спин-офф (Видео)
05:36 Сегодня Телеграф dtf.ru Фото: Скриншот

Новости культуры:Трейлер "Города ангелов" — спин-оффа сериала "Страшные сказки" от Showtime.

В отличие от оригинального сериала, действие которого разворачивалось в Лондоне в конце девятнадцатого века, события спин-оффа будут происходить в Лос-Анджелесе в 1938 году. Вместо британских и ирландских готических романов, "Город ангелов" будет заимствовать элементы и персонажей мексикано-американского фольклора.

Сюжет расскажет о двух детективах, которые расследуют жестокое убийство. Постепенно они ввязываются в историю, касающуюся не только одного преступления, но и строительства первых местных шоссе, а также деятельности шпионов Третьего Рейха.

Главные роли в шоу исполнили Дэниэл Дзоватто ("Не дыши") и Нэйтан Лейн ("Мышиная охота"). Натали Дормер, известная по роли Маргери Тирелл в "Игре престолов", сыграла демонессу по имени Магда, которая сеет хаос и раздор среди людей, с которыми сталкивается.

"Оскар 2020": "Джокер" Тодда Филлипса - лидер по количеству номинаций

Оригинальный сериал, одну из центральных ролей в котором играла Ева Грин, выходил с 2014 по 2016 год. Авторы "Города ангелов" называют спин-офф "духовным наследником" "Страшных сказок".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильм, Сериал, Showtime, Страшные сказки, Город ангелов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Со Старым Новым годом 2020: красивые стихи, поздравительные открытки
02 Старый Новый год 2020: чего не стоит делать в этот день
03 Назван новый главный тренер Барселоны
04 Разговор Зеленского и Рухани: Украина направила официальную ноту Ирану
05 Никакого рейдерства: Зеленский подписал изменения в земельный кодекс
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Китайская биржа выкупила половину украинской ПФТС
Китайская биржа выкупила половину украинской ПФТС
СМИ: Российские наемники отходят от Триполи
СМИ: Российские наемники отходят от Триполи
Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном
Помпео сравнил Сулеймани с бен Ладеном
Рецепт дня: фаршированная картошка
Рецепт дня: фаршированная картошка
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь