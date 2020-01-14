Опубликован новый украинский трейлер фильма "Бладшот" с Вином Дизелем (Видео)

Новости культуры:Премьера фильма в Украине намечена на 12 марта 2020 года.

Представлен официальный дублированный трейлер предстоящего фильма Дэйва Уилсона "Бладшот", главную роль в котором играет Вин Дизель. Картина основана на комиксах издательства Valiant.

В ленте также снимались Эйса Гонсалес, Сэм Хьюэн, Гай Пирс, Тоби Кеббелл и Талула Райли.

Согласно синопсису история начнется с убийства Рэймонда Гаррисона (Дизель) и его жены. Секретная группа ученых воскресит мужчину, после чего он станет благодаря применению нанотехнологий убийцей по имени Бладшот. Со временем к нему возвращается память, он вспоминает человека, который убил его жену, и отправляется на поиски, одержимый жаждой мести.

Напомним, что жюри 73-го Каннского кинофестиваля возглавит американский режиссер Спайк Ли ("Черный клановец"), который запланировал снять хип-хоп-версию "Ромео и Джульетты". Об этом сообщает пресс-служба киносмотра.