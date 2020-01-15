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Среда, 15.01.2020
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"Эмма": в сети появился новый постер комедийной драмы (Фото, Видео)

"Эмма": в сети появился новый постер комедийной драмы (Фото, Видео)
18:49 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Кинокомпания Focus Features решила переснять известный фильм "Эмма", который впервые увидел свет в 1996 году.

Любители творчества Джейн Остин смогут увидеть экранизацию одного из самых популярных ее романов. "Эмма" выйдет в мировой прокат уже 5 марта 2020 года. Съемками ленты занялась кинокомпания Focus Features.

По сюжету фильма, снятого по мотивам романа, Эмма Вудхаус любит сватать всех, кто ее окружает. Она – молодая, богатая и самоуверенная женщина, которая считает, что отлично разбирается в людях. Однако эта уверенность окажется обманчивой, когда она отговорит свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее викариюя Элтонау. По ее мнению, они будут идеальной парой, но Эмма не знает, что скоро новый избранник ее подруги влюбится в нее саму.

Главные роли в ленте сыграли Аня Тейлор-Джой, которой достался образ Эммы, Билл Найи, который сыграл ее отца, а также Джош о'Коннор, Миа Гот и другие.

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В сети обсуждают, что фильм 2020 года станет достойным конкурентом картине 1996 года, в которой главную роль сыграла Гвинет Пэлтроу.

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Джейн Остин, Трейлер, Постер, Эмма, Аня Тейлор-Джой.
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