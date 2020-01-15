"Я бы с радостью": в сети обсуждают вероятное возвращение Рене Зеллвегер в образе Бриджит Джонс

Новости культуры:Американская актриса желает снова сыграть в фильме "Дневник Бриджит Джонс".

Голливудская актриса Рене Зеллвегер хотела бы еще раз исполнить роль Бриджит Джонс, героиню романов английской писательницы Хелен Филдинг.

Об этом она рассказала в интервью изданию People: "Я очень люблю ее. Она такая веселая - просто лучшая. Поэтому с радостью бы снялась в продолжении этого фильма", - сказала актриса.

Она добавила, что Филдинг написала новую книгу про Джонс, при ее согласии может появится четвертый по счету фильм про героиню.

Впервые Рене Зеллвегер сыграла журналистку Бриджит Джонс в 2001 году. Актриса получила за эту роль "Оскар".

Вторая часть комедии "Бриджит Джонс: Грани разумного" вышла в 2004 году, спустя 12 лет на экранах появился третий фильм.