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"Я бы с радостью": в сети обсуждают вероятное возвращение Рене Зеллвегер в образе Бриджит Джонс

"Я бы с радостью": в сети обсуждают вероятное возвращение Рене Зеллвегер в образе Бриджит Джонс
20:25 Сегодня Телеграф showdream.org

Новости культуры:Американская актриса желает снова сыграть в фильме "Дневник Бриджит Джонс".

Голливудская актриса Рене Зеллвегер хотела бы еще раз исполнить роль Бриджит Джонс, героиню романов английской писательницы Хелен Филдинг.

Об этом она рассказала в интервью изданию People: "Я очень люблю ее. Она такая веселая - просто лучшая. Поэтому с радостью бы снялась в продолжении этого фильма", - сказала актриса.

Она добавила, что Филдинг написала новую книгу про Джонс, при ее согласии может появится четвертый по счету фильм про героиню.

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Впервые Рене Зеллвегер сыграла журналистку Бриджит Джонс в 2001 году. Актриса получила за эту роль "Оскар".

Вторая часть комедии "Бриджит Джонс: Грани разумного" вышла в 2004 году, спустя 12 лет на экранах появился третий фильм.

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Фильм, Бриджит Джонс, Дневник Бриджит Джонс, Американская актриса, Рене Зелльвегер.
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