Новый сериал от братьев Руссо: Ричард Мэдден и Приянка Чопра в главных ролях

Новости культуры:Знаменитые актеры сыграют в новом шпионском сериале "Цитадель" для Amazon.

Шотландский актер Ричард Мэдден, известен по роли Робба Старка в популярном сериале "Игра престолов", а также индийская актриса Приянка Чопра вместе сыграют в новом шпионском сериале "Цитадель".

Режиссерами предстоящего проекта станут известные режиссеры кино и телевидения братья Джо и Энтони Руссо.

Напомним, что именно они срежиссировали два фильма о "Первом мстителе" с Крисом Эвансом в главной роли, а также два последних фильма о "Мстителях".

Отмечается, что сериал планируется разработать сразу в нескольких версиях для разных стран: Мексики, Индии и Италии.

Информация о сюжете и дате выхода сериала "Цитадель" пока не оглашается.