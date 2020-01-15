"Властелин колец" от Amazon: рассекречен актерский состав сериала

Новости культуры:Создатели сериала отметили, что после долгих поисков по всему миру они наконец нашли именно тех актеров, без которых сериал был бы неполноценным.

Создатели сериала решили не дразнить фанатов и наконец объявили список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец".

В список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец", вошли 15 человек. Их имена были опубликованы на странице нового проекта в твиттере.

По словам авторов идеи, все представленные артисты не только талантливые мужчины и женщины, но и уже неотъемлемая часть команды.

Они неутомимо трудятся над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов со всего мира, – отмечается в обращении.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD. — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2020

Список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец":

Роберт Арамайо

Овайн Артур

Назанин Боньяди

Чарли Викерс

Том Бадж

Морфидд Кларк

Исмаэль Круз

Эма Хорват

Маркелла Кавена

Дэниэл Вейман

Джозеф Моул

Тайро Мухафидин

София Номвете

Меган Ричардс

Дилан Смит

Напомним, шоураннерами проекта стали Джон Д. Пейн (J.D. Payne) и Патрик Маккей (Patrick McKay). Также над сериалом будет работать один из сценаристов "Игры престолов" Брайан Когман. Несмотря на то, что актерский состав уже объявлен, о дате премьеры создатели пока не сообщают. Однако известно, что лента уже продлена на 2 сезон, стриминговый сервис Amazon намерен снять не менее чем 5 сезонов, в каждом из которых будет по 20 серий.