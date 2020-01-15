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"Властелин колец" от Amazon: рассекречен актерский состав сериала

"Властелин колец" от Amazon: рассекречен актерский состав сериала
14:33 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Создатели сериала отметили, что после долгих поисков по всему миру они наконец нашли именно тех актеров, без которых сериал был бы неполноценным.

Создатели сериала решили не дразнить фанатов и наконец объявили список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец".

В список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец", вошли 15 человек. Их имена были опубликованы на странице нового проекта в твиттере.

По словам авторов идеи, все представленные артисты не только талантливые мужчины и женщины, но и уже неотъемлемая часть команды.

Они неутомимо трудятся над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов со всего мира, – отмечается в обращении.

Список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец":

  • Роберт Арамайо

  • Овайн Артур

  • Назанин Боньяди

  • Чарли Викерс

  • Том Бадж

  • Морфидд Кларк

  • Исмаэль Круз

  • Эма Хорват

  • Маркелла Кавена

  • Дэниэл Вейман

  • Джозеф Моул

  • Тайро Мухафидин

  • София Номвете

  • Меган Ричардс

  • Дилан Смит

"Властелин колец" от Amazon: найдена актриса на одну из главных ролей

Напомним, шоураннерами проекта стали Джон Д. Пейн (J.D. Payne) и Патрик Маккей (Patrick McKay). Также над сериалом будет работать один из сценаристов "Игры престолов" Брайан Когман. Несмотря на то, что актерский состав уже объявлен, о дате премьеры создатели пока не сообщают. Однако известно, что лента уже продлена на 2 сезон, стриминговый сервис Amazon намерен снять не менее чем 5 сезонов, в каждом из которых будет по 20 серий.

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Кино, Сериал, Amazon, Актеры, Властелин колец.
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