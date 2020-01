"Властелин колец" от Amazon: рассекречен актерский состав сериала

Создатели сериала решили не дразнить фанатов и наконец объявили список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец".

В список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец", вошли 15 человек. Их имена были опубликованы на странице нового проекта в твиттере.

По словам авторов идеи, все представленные артисты не только талантливые мужчины и женщины, но и уже неотъемлемая часть команды.

Они неутомимо трудятся над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов со всего мира, – отмечается в обращении.

A grand journey is defined by its travelers. Meet the first members of our fellowship. #LOTRonPrime. A THREAD.

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) January 14, 2020