"Темной башни" по роману Стивена Кинга не будет: почему Amazon отказался от съемки сериала

Amazon отказался от производства сериала "Темная башня" по серии романов Стивена Кинга.
Как сообщает Deadline, решение было принято после просмотра пилотного эпизода, который не удовлетворил студию. О закрытии шоу стало известно после того, как Amazon Studios выставила на продажу сценарии, которые ложились в основу первого эпизода.
Над проектом из 13 серий работал сценарист Глен Маззара ("Ходячие мертвецы"). Главные роли должны были сыграть Сэм Страйк ("Охотник за разумом"), Джаспер Пяккенен ("Викинги") и Джером Флинн, известный по роли наемника Бронна в "Игре престолов".
Планировалось, что сериал будет более точно следовать книжному циклу, в отличие от полнометражного фильма "Темная башня" с Идрисом Эльбой, который вышел в 2017 году.
Дальнейшая судьба сериала "Темная башня" остается под вопросом.
Напомним, на данный момент Amazon занят съемками сериала по "Властелину колец" и уже назвал первые имена актеров.