Опубликован трейлер комедии "Безумный Майлз" с Дэниэлом Рэдклиффом

Новости культуры:Премьера фильма намечена на 27 февраля.

Вышел первый трейлер экшен-комедии Джейсона Ли Хаудена "Безумный Майлз", главную роль в которой играет Дэниэл Рэдклифф.

Также в ленте снялась Самара Уивинг.

В центре сюжета окажется самый обычный разработчик видеоигр по имени Майлз, привычный покой жизни которого прерывается, когда он вступает в борьбу за свою жизнь в рамках кровожадной игры, транслируемой на весь мир.

Напомним, что телеканал TBS представил дебютный тизер сериала "Темные века". Проект является продолжением сериала "Чудотворцы", в котором Стив Бушеми сыграл Бога, а Дэниэл Рэдклифф — ангела низшего звена. "Темные века" задуманы как антология, поэтому второй сезон имеет свое название и никак не связан с первым.