Скачать
Пятница, 17.01.2020
Гончарук написал заявление об отставке
Гончарук написал заявление об отставке
В Раде отменили час вопросов к правительству
В Раде отменили час вопросов к правительству
Известный футбольный агент: Милевский - Ибрагимович Восточной Европы
Известный футбольный агент: Милевский - Ибрагимович Восточной Европы
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 января

"Кролик Питер: Побег в город": опубликован новый трейлер анимационного фильма (Видео)

"Кролик Питер: Побег в город": опубликован новый трейлер анимационного фильма (Видео)
09:41 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Премьера второй части "Кролика Питера" состоится 26 марта 2020 года.

В сети появился официальный трейлер продолжения семейного фильма 2018 года "Кролик Петрик" (Peter Rabbit, Кролик Питер) от компании Sony.

К своим ролям вновь вернутся Донал Глисон и Роуз Бирн, а главного героя озвучит Джеймс Корден. В озвучке также приняли участие Марго Робби, Элизабет Дебики и Дэйзи Ридли.

Сиквел расскажет о побеге Петрика из дома и его приключениях в большом городе.

В украинский прокат картина "Кролик Петрик: Побег в город" выйдет 26 марта 2020 года.

Появился трейлер последнего сезона мультсериала "Конь БоДжек" (Видео)

Напомним, герой впервые появился в книге Беатрикс Поттер в 1902 году. Рассказ о персонаже переведен на 35 языков мира.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Видео, Трейлер, Кролик Питер, "Кролик Петрик", Кролик Питер: Побег в город.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Благодаря таким матерям в жизни растут очередные неудачники (Фото)
02 Призывать на срочную службу юношей до 20-ти не будут, но есть исключение
03 Борьба за жизнь: Алла Мазур рассказала, как побороть онкологию
04 Итоги дня 16 января: "пленки Гончарука", заседание ТКГ и дело о слежке за Йованович
05 Когда зрение начинает "барахлить": лучшие продукты для зорких глаз (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Китае умер еще один человек от нового вируса
В Китае умер еще один человек от нового вируса
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
Погода на выходные: зима продолжает удивлять теплом
В Харькове застрелили бизнесмена, полиция назвала приметы киллера
В Харькове среди бела дня расстреляли бизнесмена
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Крещенский сочельник 2020: что обязательно нужно сделать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь