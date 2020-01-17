"Кролик Питер: Побег в город": опубликован новый трейлер анимационного фильма (Видео)

Новости культуры:Премьера второй части "Кролика Питера" состоится 26 марта 2020 года.

В сети появился официальный трейлер продолжения семейного фильма 2018 года "Кролик Петрик" (Peter Rabbit, Кролик Питер) от компании Sony.

К своим ролям вновь вернутся Донал Глисон и Роуз Бирн, а главного героя озвучит Джеймс Корден. В озвучке также приняли участие Марго Робби, Элизабет Дебики и Дэйзи Ридли.

Сиквел расскажет о побеге Петрика из дома и его приключениях в большом городе.

В украинский прокат картина "Кролик Петрик: Побег в город" выйдет 26 марта 2020 года.

Напомним, герой впервые появился в книге Беатрикс Поттер в 1902 году. Рассказ о персонаже переведен на 35 языков мира.