Не могут согласовать гонорары: продолжение сериала "Друзей" под угрозой

Новости культуры:Главные актеры популярного во все времена американского ситкома пожелали невероятно большой гонорар за свою работу.

Наверное, нет таких киноманов, которые не слышали о спорах о продолжении культового сериала 90-х под названием "Друзья". Казалось бы, недавно авторы оригинальной ленты и актерский состав договорились о съемках нового эпизода.

О том, что сериал "Друзья" таки получит желаемое продолжение в виде специального эпизода стало известно в ноябре 2019 года. Иностранные СМИ даже назвали тех, кто будет заниматься съемками, а также отметили, что в создании специального выпуска будут участвовать все популярные актеры.

Однако на днях на сайте издания Deadline появилась информация, что несмотря на громкие заявления о продлении, будущий проект таки не утвержден. Дело в том, что актеры хотят получить несколько большие гонорары, чем те, которые ей готова предложить студия.

"Заинтересованность в съемках спецвыпуска "Друзей" есть, но интересы сторон пока не могут совпасть настолько, чтобы дать старт проекту" – заявил представитель HBO.

Также он добавил, что работа находится на стадии "может произойти", а две стороны не могут прийти к согласию уже достаточно длительное время. Поэтому, фанатам остается следить за обновлением информации и надеяться, что актерский состав, а также съемочная команда найдут золотую середину.