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Четверг, 16.01.2020
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Появился трейлер нового сезона комедийного сериала "Выскочка" (Видео)

Появился трейлер нового сезона комедийного сериала "Выскочка" (Видео)
21:05 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера сериала стартует 24 января 2020 года.

Сервис Hulu опубликовал трейлер второго сезона комедийного сериала "Выскочка" (Shrill).

Продюсерами проекта являются Лорн Майкл (SNL) и Элизабет Бэнкс ("Ангелы Чарли"). В сериале снимались Макс Хаскинс, Эйди Брайант, Лолли Адефоп, Люка Джонс.

Энни — молодая толстушка, которая хочет изменить свою жизнь — но не свое тело. Энни пытается начать свою карьеру, совмещая плохих парней, больных родителей и босса-перфекциониста. Обретя новое чувство контроля и уверенности в себе, Энни обнаруживает, что жизнь, которой она добивалась не совсем та, какой она себе представляла.

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Напомним, что сервис Netflix представил финальный трейлер последнего сезона анимационного сериала Рафаэля Боба-Уоксберга "Конь БоДжек". По словам создателей сериала, они изначально хотели закончить его так, как и закончили.

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Кино, Фильм, Сериал, Hulu, Комедийный сериал, Выскочка.
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