На 2 млрд больше: расходы Netflix на контент повысились

Новости культуры:Стриминговый сервис Netflix крепко держит ногу на педали газа в дорожной гонке за первенство в сфере онлайн-кинотеатров.

Согласно прогнозу BMO Capital Market сервис инвестирует в контент около 17,3 млрд долл. в 2020 году. По сравнению с прошлым годом, это на 2 млрд больше.

Ожидается, что расходы Netflix к 2028 году превысят 26 млрд. дол.

Специалисты считают, что увеличение расходов сервиса - это такая реакция на запуск AppleTV+ и Disney+, новые проекты Amazon Prime и Hulu, Peacock и HBO Max. Ведь все эти сервисы могут составить огромную конкуренцию стриминговому сервису.

По данным BMO, больше половины выделенного бюджета на контент Netflix в 2020 году будет приходиться на оригинальные фильмы и сериалы.

Недавно анонсированные проекты включают многолетний договор Netflix с Nickelodeon для анимационных оригиналов ; многолетний фильм и телевизионная сделка с Дэвидом Бениоффом и Дэном Вайсом; и трехлетнее соглашение с южнокорейским медиа-конгломератом CJ ENM Studio Dragon.