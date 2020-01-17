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"Охотник за разумом": третий сезон сериала "под угрозой"

"Охотник за разумом": третий сезон сериала "под угрозой"
14:10 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Netflix отложил выход третьего сезона сериала "Охотник за разумом" на неопределенный срок.

Прошло практически пол года с момента запуска второго сезона сериала "Охотника за разумом" на Netflix, но за все это время не было информации относительно потенциального третьего сезона. Стриминговый сервис упустил актеров Холта МакКаллани и Джонатана Гроффа, ведь их контракты истекли.

Также, как сообщают иностранные источники, Netflix не может сказать, когда Дэвид Финчер, создатель сериала, сможет начать работу над новым сезоном. Финчер сейчас сосредоточен на съемках фильма "Манк" и на втором сезоне мультсериала "Любовь, смерть и роботы".

Представители Netflix говорят, что Дэвид может вернуться к "Охотнику за разумом" в будущем, но сейчас, из-за нехватки времени на данный проект, не хочет удерживать актеров от поиска другой работы, ведь "это было бы не честно".

Съемки второго сезона сериала "Ведьмак" вот-вот начнутся: когда ждать премьеру?

Джонатан Грофф уже занят съемками в четвертой "Матрице".

Сам Финчер пока не комментирует планы касательно "Охотника за разумом".

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Все по теме:

Кино, Дэвид Финчер, Новый сезон, Netflix, Охотник за разумом, Джонатан Грофф.
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