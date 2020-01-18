"Лучше звоните Солу": телесериал продлен на финальный 6 сезон

Новости культуры:Фанатам истории Джимми Макгилла стоит начинать готовиться к скорому прощанию.

Во время пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков было объявлено, что приквел сериала "Во все тяжкие" продлен на шестой сезон, который будет последним.

Эта новость не вызывает удивления, так как события шоу все ближе подбираются к тому, что происходило в драме про Уолтера Уайта. Шестой сезон "Лучше звоните Солу" доведет общее количество эпизодов сериала до 63. Кстати, "Во все тяжкие" состоял лишь из 62 эпизодов, если не принимать в расчет полнометражный фильм El Camino.

В любом случае сосредоточивший внимание на сомнительных подвигах скользкого адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкирк) рассказ стал редким спин-оффом, который увидел даже больший творческий успех, чем породившее его легендарное шоу. В итоге получившая признание драма Питера Гулда и Винса Гиллигана 32 раза номинировалась на Emmy, в том числе в категории "Выдающийся драматический сериал".

Кстати, Гиллиган уже заявил журналистам следующее: "У меня нет планов поддерживать вселенную после того, как закончится этот замечательный сериал".

Также шоураннер добавил, что старается придерживаться правила "Никогда не говори никогда" и все же уверен, что никто не захочет, чтобы "они угробили все то, что уже сделано".

Что ж, хоть поклонники шоу наверняка заранее начнут грустить из-за расставания с любимым героем, впереди у них целых два сезона. И перерыв между пятым и шестым не будет большим. Четвертый сезон вышел в эфир еще в октябре 2018, но в этот раз столько ждать не придется. Работа над шестым сезоном начнется уже через несколько месяцев, и показать его планируют в 2021 году. А премьера пятого сезона совсем близко: первый эпизод будет показан на телеканале AMC уже 23 февраля.