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Известна дата выхода нового сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"

Известна дата выхода нового сериала "Ходячие мертвецы: Мир за пределами"
16:34 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Шоу является спин-оффом оригинального проекта "Ходячие мертвецы".

После выхода тизера и персонажных постеров нового сериала AMC по вселенной "Ходячих мертвецов", который получил название "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" ("The Walking Dead: World Beyond"), создатели опубликовали несколько фото и назвали дату его выхода - 12 апреля 2020 года.

Сюжет шоу, являющегося вторым спин-оффом оригинального проекта (первый назывался "Бойтесь ходячих мертвецов"), расскажет об обществе, которое смогло десять лет после начала эпидемии сохранять цивилизованный облик в своем лагере. Группа подростков решает покинуть охраняемую территорию, чтобы исследовать мир, захваченный ходячими мертвецами.

Главных героев играют: Айрис (Алайя Ройял), Хоуп (Алекса Мансур), Феликс (Нико Торторелла), Элтон (Николас Канту), Сайлас (Хэл Кэмпстон) и Хак (Аннет Махендру).

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Напомним, что после выхода тизера, создатели представили персонажные постеры нового сериала AMC по вселенной "Ходячих мертвецов", который получил название "Ходячие мертвецы: Мир за пределами" ("The Walking Dead: World Beyond"). Постеры опубликованы на странице проекта в Twitter.

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Кино, Ходячие Мертвецы, Ходячие мертвецы: Мир за пределами.
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