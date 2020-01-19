Лисы не будет: крупнейшая киностудия 20th Century Fox меняет свое название

Новости культуры:20th Century Fox основали в 1935 году: на момент продажи киностудии она стала одной из крупнейших в мире.

Walt Disney Company уберет из названия приобретенных киностудий 20th Century Fox и Fox Searchlight слово "Fox". Их переименуют в 20th Century Studios и Searchlight Pictures соответственно.

Об этом сообщили CNN, New York Times и Variety. Название 20th Century Studios впервые появилось в титрах фильма "Зов предков" с Гаррисоном Фордом, премьера которого состоялась 19 февраля в мировом прокате.

Disney объясняет переименование тем, что зрители могли ошибочно считать, что якобы приобретенные киностудии все еще связаны с медиаимперией Руперта Мердока (Fox News). NYT пишет, что решение Disney о переименовании оказалось "неудивительным".

20th Century Fox основали в 1935 году: на момент продажи киностудии она стала одной из крупнейших в мире.

Как сообщал УНИАН, Disney приобрела медиахолдинг Fox в марте 2019 года. Сумма покупки составила 71,3 миллиарда долларов. Компания получила права на часть персонажей Marvel и других кинофраншиз.