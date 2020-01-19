Актер Хэнк Азария перестанет озвучивать персонажа Апу в "Симпсонах"

Новости культуры:Актер Хэнк Азария отказался продолжать озвучивать индийского продавца круглосуточного магазина "На скорую руку" Апу Нахасапимапетилона в мультсериале "Симпсоны".

Азария озвучивал Апу с его первого появления в шоу в 1990 году, являясь голосом и нескольких других персонажей.

Актер подчеркнул, что не знает о намерениях создателей мультсериала насчет персонажа Апу.

Ранее в СМИ появилась информация, что создатели "Симпсонов" собираются избавиться от персонажа, опасаясь обвинений в расизме. Герой вызвал общественный резонанс, который прозвали "проблема Апу". В частности, IndieWire сообщал, что, по мнению зрителей, персонаж формирует неправдоподобный и оскорбительный образ американских индусов

Апу — переехал в американский город Спрингфилд из Индии. Одна из его отличительных черт — ярко выраженный индийский акцент.