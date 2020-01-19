Актер Хэнк Азария перестанет озвучивать персонажа Апу в "Симпсонах"

Азария озвучивал Апу с его первого появления в шоу в 1990 году, являясь голосом и нескольких других персонажей.
Актер подчеркнул, что не знает о намерениях создателей мультсериала насчет персонажа Апу.
Ранее в СМИ появилась информация, что создатели "Симпсонов" собираются избавиться от персонажа, опасаясь обвинений в расизме. Герой вызвал общественный резонанс, который прозвали "проблема Апу". В частности, IndieWire сообщал, что, по мнению зрителей, персонаж формирует неправдоподобный и оскорбительный образ американских индусов
Апу — переехал в американский город Спрингфилд из Индии. Одна из его отличительных черт — ярко выраженный индийский акцент.