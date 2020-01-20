Опубликован украинский трейлер фильма "Эмма" (Видео)

Главная героиня - Эмма Вудхаус - привыкла сватать всех вокруг, так как считает, что отлично разбирается в людях. Однажды она отговаривает свою подругу Гарриет выходить замуж за фермера и сватает ее с викарием Элтоном. Но тот влюбляется в саму Эмму. В украинский прокат картина выйдет 5 марта 2020 года.