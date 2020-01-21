Опубликован новый тизер второго сезона сериала "Шучу" с "Богом юмора" Джимом Керри (Видео)

Новости культуры:Премьера состоится на телеканале Showtime 10 февраля.

Канал Showtime выпустил новый тизер второго сезона сериала "Шучу" (Kidding) с Джимом Керри в главной роли.

Главный герой — веселый и неунывающий телеведущий Джефф (мистер Пиклз), способный развеселить практически любого. Он может помочь всем, кроме самого себя, и однажды сказка заканчивается, когда его брак начинает рушится, а семейная жизнь летит под откос.

Исполнительным продюсером и режиссером выступил Мишель Гондри, у которого Джим Керри играл в "Вечном сиянии чистого разума".

Напомним, что фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номери" покажут на Берлинском кинофестивале (Berlinale-2020) в рамках специальных показов.