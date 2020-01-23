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Иэн Маккелен описал последний день сьемок "Властелина колец: Возвращение короля"

Иэн Маккелен описал последний день сьемок "Властелина колец: Возвращение короля"
10:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:Иєн Маккален приложил огромных усилий чтобы последние сцены для фильма "Властелин колец: Возвращение короля" максимально впечатлили зрителей!

Прошло уже почти 17 лет с тех пор, как на экраны вышла картина "Властелин колец: Возвращение короля", ставшая последней частью кинотрилогии Питера Джексона по мотивам произведений Джона Р.Р. Толкина. Актер Иэн Маккелен, исполнивший в этих фильмах роль мудрого волшебника Гендальфа, недавно опубликовал свои личные дневники, восходящие ко временам работы под руководством Джексона. Так, о своем последнем дне на съемочной площадке «Властелина колец» Маккелен написал:

 "Я заканчивал полуденные съемки на фоне зеленого экрана. Я стоял близко к камере, поскольку мы снимали крупный план Гендальфа в тот момент, когда он сражается с невидимыми (и на самом деле несуществующими) силами — возможно, это были орки, хотя должен признать, что я никогда не был в этом до конца уверен"

 Удивительно, но изгибаться и поворачиваться на одном месте оказалось непросто, особенно будучи облаченным в тяжелые одеяния. При этом нужно было ударять и рассекать воздух, тогда как неподвижно сидящий чуть поодаль режиссер наблюдал за происходящим, смотря в монитор. Он то и дело подбодрял: "Больше злобы! Сзади! Еще раз, ударь его еще раз! Еще немного! Как же это утомительно! Ну же, последнее усилие!» К счастью, через пару минут, когда мои руки уже были готовы отвалиться, я услышал: "Отлично, Иэн! Все нормально?" В это время Питер поднялся со своего кресла и поспешил ко мне, чтобы пожать мне руку. "На этом съемки для Иэна Маккелена окончены!" — воскликнул он", — рассказал актер.

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 Позже актерский состав и съемочная команда "Возвращения короля" собрались вместе среди декораций Минас Тирит, чтобы отметить окончание работы для Маккелена, а также Билли Бойда, который сыграл Пиппина. Сначала с небольшой речью выступил Питер Джексон, а затем Барри Осборн, продюсер "Властелина колец", подарил Маккелену на память волшебный меч Гендальфа.

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Кино, Фильм, Властелин колец, Гендальф, Иэн Маккелен, Последние сцены.
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