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Четверг, 23.01.2020
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HBO Max выпустит мультсериал про принца Джорджа

HBO Max выпустит мультсериал про принца Джорджа
09:48 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Зрителей ждут Букингемский дворец с его 775 комнатами, море милых корги, принадлежащих королеве Елизавете II, а также школьные будни Джорджа.

Телеканал HBO заказал еще одно телешоу о семье, члены которой ведут безжалостную борьбу за трон.

Американский продюсер и сценарист Гари Джанетти, известный как один из авторов "Гриффинов", возьмется за создание анимационного сатирического сериала под названием "Принц", главным героем которого окажется 6-летний сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма по имени Джордж. Источником вдохновения для этого проекта стал аккаунт Джанетти в Instagram, где он выкладывает мемы о жизни британской королевской семьи глазами маленького Джорджа.

"Принц" обещает стать язвительным рассказом о детстве Джорджа, который является самым молодым наследником британского престола. В каждой новой серии малолетнему принцу придется справляться со всевозможными проблемами, связанными с жизнью в королевском гнезде.

 
 
 
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George is pleased.

Публикация от Gary Janetti (@garyjanetti)

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Мы очень рады, что тот мир, который Гари создал в своем Instagram, теперь перенесется в эфир HBO Max. Наши зрители смогут узнать то, что уже известно многим пользователям Instagram: что Джордж может быть веселым, эпатажным и необычайно милым. Мы с нетерпением ждем, когда Гари воплотит свои задумки на экране, — сказала глава оригинального контента HBO Max Сара Обри.

Озвучит главного героя "Принца" сам Джанетти, тогда как другим персонажам свои голоса подарят Орландо Блум (принц Гарри), Кондола Рашад (Меган Маркл), Люси Панч (Кейт Миддлтон), Том Холландер (принц Филипп), Алан Камминг (дворецкий Джорджа), Фрэнсис де ла Тур (королева Елизавета) и Иван Реон (принц Уильям).

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Фильмы, Знаменитости, Мультсериал, Сериалы, Комедии, Принц Джордж, HBO Max, Комедийный анимационный сериал.
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