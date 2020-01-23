Джей Джей Абрамс будет работать над киновселенной "Темной Лиги справедливости"

Новости культуры:Переговоры только начались и пока неясно, какие проекты запланированы на ближайшее будущее.

Режиссер Джей Джей Абрамс ("Звездные войны: Скайуокер. Восхождение") в рамках нового соглашения с Warner Media возглавит работу над киновселенной "Темной Лиги справедливости" по комиксам DC.

Как сообщает Deadline, его студия Bad Robot займется производством фильмов и сериалов об известной супергеройской команде. Переговоры на начальной стадии и пока неясно, какие проекты запланированы на ближайшее будущее, а также выступит ли Абрамс режиссером какого-либо из них.

"Темная Лига справедливости" впервые появилась в комиксах в 2011 году. В ее состав вошли Джон Константин, Затанна, Болотная тварь, Мадам Ксанаду, Мертвец и другие. Некоторые из них уже имели собственные проекты, но впервые они появятся на экране всем составом.

Как сообщалось ранее, Джей Джей Абрамс спродюсирует сериал "В финале они оба умрут" для HBO.