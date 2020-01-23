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Marvel Studios начала работу над продолжением супергеройского блокбастера "Капитан Марвел"

Marvel Studios начала работу над продолжением супергеройского блокбастера "Капитан Марвел"
11:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:О сюжете фильма пока подробностей нет, однако известно, что его действие перенесется из 1990-х в наши дни.

Производство фильма должно занять около двух лет.

Согласно источнику, сценарий для нового фильма напишет Меган МакДоннелл, которая параллельно с этим разрабатывает телесериал "ВандаВижен", также входящий в киновселенную Marvel.

Инсайдеры утверждают, что Анна Боден и Райан Флек, которые выступили авторами сценариями и режиссерами оригинального фильма, не будут заниматься разработкой сиквела, сосредоточившись на других проектах Marvel. Сообщается, что их место во главе "Капитана Марвел 2" займет женщина-режиссер. Релиз картины предварительно намечен на 2022 год.

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Напомним, что первая часть "Капитана Марвел" вышла в марте прошлого года, став первым фильмом Marvel во главе с женским персонажем. Бри Ларсон сыграла пилота военно-воздушных сил по имени Кэрол Дэнверс, которая оказалась вовлечена в войну между двумя инопланетными расами.

Выжив после взрыва во время одной из битв, Кэрол обретает суперсилу и становится неуязвимой. Кассовые сборы "Капитана Марвел" превысили все ожидания: при бюджете $175 млн картина собрала в мировом прокате более $1,1 млрд.

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Фильмы, Кино, Marvel Studios, Смотреть, Капитан Марвел.
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