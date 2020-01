Мультфильму по мотивам "Ведьмака" быть: Netflix начал разработку проекта

Еще до премьеры сериала "Ведьмак", ходили слухи, что стримминговый сервис снимет анимационный фильм по его мотивам.

Вчера, 22 января, на странице в Twitter Netflix подтвердил информацию о разработке анимации по вселенной "Ведьмака".

Мультфильм получил название "Ведьмак: Кошмар Волка". Сюжет пока не разглашают, но уже понятно, что фильм поведает историю об угрозе, с которой столкнулся Континент.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.

