Netflix представил новый трейлер "Всем парням, которых я любила раньше" (Видео)

Новости культуры:Продолжение популярного ромкома выйдет на экраны уже совсем скоро.

Netflix представил второй официальный трейлер к сиквелу романтической комедии "Всем парням, которых я любила раньше", — новый фильм получил название "Всем парням: P.S. Я люблю тебя". Как следует из свежего проморолика, на этот раз старшей школьнице Ларе Джин (Лана Кондор) предстоит оказаться в любовном треугольнике между Питером (Ноа Сентинео), ставшим ее парнем по итогам первого фильма, и Джоном (Джордан Фишер), в которого она была влюблена несколько лет назад.

Если в первом трейлере акцент был сделан на отношениях Лары Джин и Питера, то во втором внимание переключается на Джона. С ним Лара Джин познакомилась еще давно, но теперь волей случая (или же это судьба?) они встретились вновь. В новом трейлере Джон прямо говорит Ларе Джин, что он знает о тех любовных письмах, которые она ему некогда писала.

Поскольку дружба между давними знакомыми начинает переходить в нечто большее, это создает напряжение между Джоном и Питером, которые намерены бороться за внимание своей возлюбленной. Но кого же в итоге выберет сама Лара Джин?

"Всем парням: P.S. Я люблю тебя" выйдет в эфир Netflix 12 февраля. Как в случае с первым фильмом, в основу сиквела ляжет роман американской писательницы Дженни Хан. По трейлеру можно заметить, что во второй части зрителей ждут как уже знакомые герои, так и новые лица. Так, Джон Корбетт вернется к роли отца Лары Джин, в то время как Холланд Тейлор присоединится к актерскому составу, исполнив "доверенное лицо" главной героини.

Добавим, что еще в августе Netflix подтвердил, что третий фильм под названием "Всем парням: С любовью, Лара Джин" уже запущен в производство. Правда, информации о дате его релиза пока нет.