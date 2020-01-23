Скачать
Четверг, 23.01.2020
В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
Меркель в Давосе заговорила о проблеме беженцев
Меркель в Давосе заговорила о проблеме беженцев
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
Свитолина прошла Дэвис на Australian Open 2020
Что на самом деле стало причиной смерти рэпера Juice WRLD?
Что на самом деле стало причиной смерти рэпера Juice WRLD?

Netflix представил новый трейлер "Всем парням, которых я любила раньше" (Видео)

Netflix представил новый трейлер "Всем парням, которых я любила раньше" (Видео)
18:11 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Twitter

Новости культуры:Продолжение популярного ромкома выйдет на экраны уже совсем скоро.

Netflix представил второй официальный трейлер к сиквелу романтической комедии "Всем парням, которых я любила раньше", — новый фильм получил название "Всем парням: P.S. Я люблю тебя". Как следует из свежего проморолика, на этот раз старшей школьнице Ларе Джин (Лана Кондор) предстоит оказаться в любовном треугольнике между Питером (Ноа Сентинео), ставшим ее парнем по итогам первого фильма, и Джоном (Джордан Фишер), в которого она была влюблена несколько лет назад.

Если в первом трейлере акцент был сделан на отношениях Лары Джин и Питера, то во втором внимание переключается на Джона. С ним Лара Джин познакомилась еще давно, но теперь волей случая (или же это судьба?) они встретились вновь. В новом трейлере Джон прямо говорит Ларе Джин, что он знает о тех любовных письмах, которые она ему некогда писала.

Поскольку дружба между давними знакомыми начинает переходить в нечто большее, это создает напряжение между Джоном и Питером, которые намерены бороться за внимание своей возлюбленной. Но кого же в итоге выберет сама Лара Джин?

Дэниэл Рэдклифф стает политзаключенным в трейлере фильма "Побег из Претории" (Видео)

"Всем парням: P.S. Я люблю тебя" выйдет в эфир Netflix 12 февраля. Как в случае с первым фильмом, в основу сиквела ляжет роман американской писательницы Дженни Хан. По трейлеру можно заметить, что во второй части зрителей ждут как уже знакомые герои, так и новые лица. Так, Джон Корбетт вернется к роли отца Лары Джин, в то время как Холланд Тейлор присоединится к актерскому составу, исполнив "доверенное лицо" главной героини.

Добавим, что еще в августе Netflix подтвердил, что третий фильм под названием "Всем парням: С любовью, Лара Джин" уже запущен в производство. Правда, информации о дате его релиза пока нет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Трейлер, Netflix, Всем парням: P.S. Я люблю тебя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
02 Драка в Киеве: Рябошапка открыл дело против Кивы
03 Зеленский ответил на вопрос о возможной встрече с Путиным в Израиле
04 Маникюр 2020: идеи дизайна на миндалевидные ногти (Фото)
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 24 января
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Надвигается снежная буря: прогноз погоды 23 января
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
Курс валют 23 января: доллар и евро пошли вверх
В ООС ранили украинского военнослужащего
В ООС ранили украинского военнослужащего
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Вирус в Китае: чем угрожает коронавирус человечеству?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь