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Состоялась премьера сатирического фильма о Второй мировой войне "Кролик Джоджо" (Видео)

Состоялась премьера сатирического фильма о Второй мировой войне "Кролик Джоджо" (Видео)
19:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости культуры:О Второй мировой войне было снято немало фильмов с акцентами и взглядами с разных сторон.

Однако лента "Кролик Джоджо" несколько отличается от исторических картин своим сатирическим стилем. Сегодня, 23 января, в Украине состоялась премьера сатирического фильма, поэтому больше о драмедийний фильм читайте дальше.

В основу фильма "Кролик Джоджо" положены события из книги Кристины Люненс "Небеса в клеточку". В оригинале название звучит так: Caging Skies. За экранизацию взялся Тайка Вайтити. Новозеландский кинотворец выступил режиссером фильма, написал к нему сценарий, а также сыграл одну из ролей.

В центре сюжета "Кролика Джоджо" предстает одинокий немецкий мальчик, которого сыграет Роман Гриффин Дэвис. Его мировоззрение перевернется с ног на голову, а жизнь больше не будет прежней, когда он узнает, что его мама, роль которой исполняет Скарлетт Йоханссон, прячет на чердаке их дома молодую еврейскую девушку.

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Еврейку пришлось сыграть Томасин МакКензи. Мальчик Джоджо будет вынужден поставить под сомнение слепую веру в нацизм, а также правоту своего воображаемого друга Адольфа Гитлера, которого сыграл режиссер и сценарист Тайка Вайтити.

Стоит добавить, что фильм "Кролик Джоджо" в 2020 году номинировали в престижной премии "Оскар" в категории "Лучший фильм".

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Кино, Прокат, Комедия, Вторая мировая война, Трейлер, Адольф Гитлер, Украинский трейлер, Тайка Вайтити, Кролик Джоджо, Зарешеченные небеса.
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