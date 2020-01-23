Состоялась премьера сатирического фильма о Второй мировой войне "Кролик Джоджо" (Видео)

Новости культуры:О Второй мировой войне было снято немало фильмов с акцентами и взглядами с разных сторон.

Однако лента "Кролик Джоджо" несколько отличается от исторических картин своим сатирическим стилем. Сегодня, 23 января, в Украине состоялась премьера сатирического фильма, поэтому больше о драмедийний фильм читайте дальше.

В основу фильма "Кролик Джоджо" положены события из книги Кристины Люненс "Небеса в клеточку". В оригинале название звучит так: Caging Skies. За экранизацию взялся Тайка Вайтити. Новозеландский кинотворец выступил режиссером фильма, написал к нему сценарий, а также сыграл одну из ролей.

В центре сюжета "Кролика Джоджо" предстает одинокий немецкий мальчик, которого сыграет Роман Гриффин Дэвис. Его мировоззрение перевернется с ног на голову, а жизнь больше не будет прежней, когда он узнает, что его мама, роль которой исполняет Скарлетт Йоханссон, прячет на чердаке их дома молодую еврейскую девушку.

Еврейку пришлось сыграть Томасин МакКензи. Мальчик Джоджо будет вынужден поставить под сомнение слепую веру в нацизм, а также правоту своего воображаемого друга Адольфа Гитлера, которого сыграл режиссер и сценарист Тайка Вайтити.

Стоит добавить, что фильм "Кролик Джоджо" в 2020 году номинировали в престижной премии "Оскар" в категории "Лучший фильм".