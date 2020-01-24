Звезда "Стражей Галактики" рассказал, почему его убрали из "Ходячих мертвецов"

Новости культуры:За те десять лет, что "Ходячие мертвецы" выходят на экраны, зрителям пришлось попрощаться со многими ключевыми персонажами.

Впрочем, это и неудивительно, ведь сама природа зомби-апокалипсиса предполагает, что смерть всегда ходит по пятам.

Одним из первых злодеев шоу, не жаждущих отведать человеческой плоти, стал старший брат Дерила Диксона (Норман Ридус) Мерл в исполнении Майкла Рукера. В конечном счете персонаж Рукера был убит, и, как оказалось, у актера есть весьма специфичное мнение о том, почему шоураннеры "Ходячих мертвецов" вывели его из игры.

По мнению Рукера, все дело свелось к деньгам: телеканал понял, что не готов платить столько, сколько требовалось, чтобы актер оставался частью сюжета. Сравнивая роли в "Ходячих мертвецах" и "Стражах Галактики", где Майкл сыграл Йонду, он заявил, что не отдает предпочтения ни одной из них. Правда, добавил, что лента Marvel принесла ему больше денег.

Также Рукер отметил, что постапокалиптическую драму в целом можно назвать "дешевым" сериалом, и заявил:

Вероятно, они и убили меня именно потому, что знали, что в следующем сезоне я получу больше денег.

Руководство AMC на это циничное заявление никак не отреагировало.