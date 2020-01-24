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Звезда "Стражей Галактики" рассказал, почему его убрали из "Ходячих мертвецов"

Звезда "Стражей Галактики" рассказал, почему его убрали из "Ходячих мертвецов"
08:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:За те десять лет, что "Ходячие мертвецы" выходят на экраны, зрителям пришлось попрощаться со многими ключевыми персонажами.

Впрочем, это и неудивительно, ведь сама природа зомби-апокалипсиса предполагает, что смерть всегда ходит по пятам.

Одним из первых злодеев шоу, не жаждущих отведать человеческой плоти, стал старший брат Дерила Диксона (Норман Ридус) Мерл в исполнении Майкла Рукера. В конечном счете персонаж Рукера был убит, и, как оказалось, у актера есть весьма специфичное мнение о том, почему шоураннеры "Ходячих мертвецов" вывели его из игры.

По мнению Рукера, все дело свелось к деньгам: телеканал понял, что не готов платить столько, сколько требовалось, чтобы актер оставался частью сюжета. Сравнивая роли в "Ходячих мертвецах" и "Стражах Галактики", где Майкл сыграл Йонду, он заявил, что не отдает предпочтения ни одной из них. Правда, добавил, что лента Marvel принесла ему больше денег. 

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Также Рукер отметил, что постапокалиптическую драму в целом можно назвать "дешевым" сериалом, и заявил:

Вероятно, они и убили меня именно потому, что знали, что в следующем сезоне я получу больше денег.

Руководство AMC на это циничное заявление никак не отреагировало.

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Фильмы, Кино, Ходячие Мертвецы, Стражи Галактики, Майкл Рукер.
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