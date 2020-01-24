Скачать
Пятница, 24.01.2020
Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае
Итоги дня 23 января: Зеленский в Израиле и коронавирус в Китае
Сегодня День памяти погибших во время обстрела террористами Мариуполя
Сегодня День памяти погибших во время обстрела террористами Мариуполя
Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
Вест Хэм принял неожиданное решение по Ярмоленко
24 января - приметы и обряды на Федосеев день
24 января - приметы и обряды на Федосеев день

Сиквел триллера "Не дыши" снимет новый режиссер

Сиквел триллера "Не дыши" снимет новый режиссер
09:27 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: pinterest.com

Новости культуры:В "Не дыши 2" Стивен Лэнг вернется к роли ведущего персонажа, который известен как Слепой.

Несколько лет назад "Не дыши" стал настоящим хитом в своей нише. Теперь же создатели попытаются как минимум повторить былой успех 

Хоррор "Не дыши", вышедший в 2016 году, получит продолжение. Правда, режиссер и ведущий сценарист оригинала Федерико Альварес не будет принимать участия в разработке сиквела — его место займет Родольфо Саягес, который при создании первой части выступил в качестве соавтора сценария. 

Действие сиквела развернется спустя несколько лет после событий оригинального фильма. Слепой живет отшельником, но его покой вновь оказывается нарушен — на этот раз его гостями станут призраки из прошлого. Судя по такому синопсису, в "Не дыши 2" Слепой сменит амплуа, превратившись из злодея в главного героя. Напомним, что оригинальный фильм сумел заработать в мировом прокате $157 млн, тогда как его бюджет составил всего лишь $9,8 млн.

Звезда "Стражей Галактики" рассказал, почему его убрали из "Ходячих мертвецов"

Сообщается, что съемки фильма начнутся в апреле этого года. Продюсерами картины станут Сэм Рэйми и Роб Таперт, которые известны как авторы франшизы "Зловещие мертвецы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Фильмы, Кино, Режиссер, Триллер, Слепой, Не дыши, Не дыши 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 ТОП-8 невинных гигиенических привычек, которые незаметно подрывают наше здоровье
03 В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
04 Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ
05 Хербст: Nord Stream 2 могут не запустить и через два года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Холод &quot;накрывает&quot; все: прогноз погоды 24 января
Холод "накрывает" все: прогноз погоды 24 января
Курс валют 24 января: гривна теряет позиции
Курс валют 24 января: гривна теряет позиции
Рютте: Проблему изменения климата нужно решать сейчас
Рютте: Проблему изменения климата нужно решать сейчас
Эпидемия в Китае: Huawei пришлось перенести крупнейшую конференцию
Эпидемия в Китае: Huawei пришлось перенести крупнейшую конференцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь