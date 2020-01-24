Сиквел триллера "Не дыши" снимет новый режиссер

Новости культуры:В "Не дыши 2" Стивен Лэнг вернется к роли ведущего персонажа, который известен как Слепой.

Несколько лет назад "Не дыши" стал настоящим хитом в своей нише. Теперь же создатели попытаются как минимум повторить былой успех

Хоррор "Не дыши", вышедший в 2016 году, получит продолжение. Правда, режиссер и ведущий сценарист оригинала Федерико Альварес не будет принимать участия в разработке сиквела — его место займет Родольфо Саягес, который при создании первой части выступил в качестве соавтора сценария.

Действие сиквела развернется спустя несколько лет после событий оригинального фильма. Слепой живет отшельником, но его покой вновь оказывается нарушен — на этот раз его гостями станут призраки из прошлого. Судя по такому синопсису, в "Не дыши 2" Слепой сменит амплуа, превратившись из злодея в главного героя. Напомним, что оригинальный фильм сумел заработать в мировом прокате $157 млн, тогда как его бюджет составил всего лишь $9,8 млн.

Сообщается, что съемки фильма начнутся в апреле этого года. Продюсерами картины станут Сэм Рэйми и Роб Таперт, которые известны как авторы франшизы "Зловещие мертвецы".