На участие в конкурсе украинского кинопремии "Золота дзига" поступило почти 90 фильмов

Новости культуры:Уже в конце января будет объявлен длинный список претендентов.

Срок приема заявок на четвертую Кинопремию "Золота дзига" заканчивается 22 января.

Об этом напоминает Украинская киноакадемия в Facebook.

"Возможно, именно ваш фильм станет лучшим на нынешней Кинопремии "Золота дзига"! Поэтому не упустите возможности подать заявку на Четвертую кинопремию! Сделать это можно только до 22 января на сайте Киноакадемии ", - отметили в Киноакадемии.

Требования к кинофильмам и общие условия участия в конкурсе размещены на официальном сайте Украинской киноакадемии.

Как сообщалось, к участию принимаются фильмы, премьеры которых состоялись в период с 1 января 2019 г. до 31 декабря 2019 г. включительно.

Четвертую Национальную кинопремию будут вручать в 23 номинациях, две из которых новые: за "Лучшие спецэффекты" и "Открытие года". А категория "Лучший анимационный фильм" разделена на "Лучший полнометражный анимационный фильм" и "Лучший короткометражный анимационный фильм". Также расширен перечень категорий фильмов для некоторых номинаций. В пяти номинациях - "Лучший монтаж", "Лучший грим", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший звук" и " Самые лучшие визуальные эффекты "- победителей определят члены Наблюдательного совета и Правления с привлеченными экспертами.

Церемония вручения Четвертой Национальной кинопремии состоится 28 апреля 2020 года.