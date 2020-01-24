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Актер Билл Мюррей вернется в новых "Охотниках за привидениями"

Актер Билл Мюррей вернется в новых "Охотниках за привидениями"
11:28 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:"Охотники за привидениями: Наследники" выйдут в прокат 9 июля нынешнего года.

Компанию ему составят другие звезды оригинальной трилогии в лице Дэна Эйкройда и Эрни Хадсона.

Прошло уже 30 лет с тех пор, как Билл Мюррей в последний раз предстал в образе Питера Венкмана в "Охотниках за привидениями 2" (1989), но теперь стало известно, что знаменитый актер вернется к своей любимой роли в предстоящем сиквеле "Охотники за привидениями: Наследники". В новом фильме одну из главных ролей сыграет также Пол Радд — он исполнит учителя естественных наук, чьи студенты оказываются вовлечены в тайну охоты за привидениями.

В 2016 году Мюррей исполнил камео в женской версии "Охотников", но на этот раз его возвращение во франшизу будет полноправным. Режиссером "Наследников" станет Джейсон Райтман, который является сыном Айвана Райтмана, поставившего две первые части франшизы. Помимо Мюррея, свои давние роли в новой картине исполнят также Дэн Эйкройд (Рэй Стэнц) и Эрни Хадсон (Уинстон Зеддмор).

К сожалению, четвертый член оригинальной команды Харольд Рэмис (Игон Спенглер) умер в 2014 году в возрасте 69 лет. Свое участие в "Наследниках" подтвердил сам Мюррей. В интервью Vanity Fair он сказал:

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Что ж, нас стало на одного меньше. Такова жизнь. И такова история, которую мы рассказываем, такова история, которая написана для фильма.

Детали сюжета держатся в секрете, но в вышедшем недавно трейлере есть намек на то, каким образом будет объяснено отсутствие Рэмиса.

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Фильмы, Кино, Актеры, Билл Мюррэй, Охотники за привидениями.
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