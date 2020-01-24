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Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби по "Звездным войнам" приостановлены: причина

Съемки сериала про Оби-Вана Кеноби по "Звездным войнам" приостановлены: причина
16:05 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Причиной стал слабый сценарий, который не удовлетворил продюсеров.

Компания Lucafilm отложила производство сериала по "Звездным войнам" про Оби-Вана Кеноби, главную роль в котором сыграет Юэн МакГрегор.

Как сообщает Variety, причиной стал слабый сценарий, который не удовлетворил продюсера Кэтлин Кеннеди. Пока неизвестно, насколько долгой будет задержка и когда сериал появится на Disney+.

В свою очередь, актер Юэн МакГрегор заверил, что все не так драматично, как может показаться.

"Я думаю, что мы начнем снимать в начале следующего года, а не летом этого года. Я думаю, что сценарии великолепны, но хотят, чтобы они были еще лучше. Думаю, что мы сохраним ту же дату. Все хорошо", - сказал исполнитель главной роли.

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Как сообщалось ранее, режиссером проекта выступит выступит Дебора Чоу, которая поставила два эпизода "Мандалорца" для Disney+, а также известная по сериалам "Американские боги", "Лучше звоните Солу", "Железный кулак", "Джессика Джонс", "Мистер Робот" и др.

Действие нового сериала развернется спустя восемь лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов".

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Звездные войны, Сценарий, Оби-Ван Кеноби, Lucafilm.
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