Брэду Питту предлагали роль в "Матрице", но он отказался

Новости культуры:Вероятней всего актер отказался сыграть Нео.

Брэду Питту, который номинирован на "Оскар-2020" за роль в фильме "Однажды в… Голливуде", предлагали сняться в фильме "Матрица" 1999 года, но он отказался.

Об этом 56-летний актер рассказал во время выступления на международном кинофестивале в Санта-Барбаре, где он получил премию Maltin Modern Master Award, пишет people.

"Я расскажу вам об одной роли, только одной, потому что я действительно верю, что она никогда не была создана для меня! Я действительно отказался играть в "Матрице". Я принял красную таблетку", - сказал Питт, когда у него спросили о не сыгранных ролях.

Отметим, что Уилл Смит также отказался играть в "Матрице", выбрав фильм "Дикий Дикий Запад".

Кроме того, в прошлом году продюсер картины Лоренцо Ди Бонавентура признался, что Нео мог быть женщиной – на эту роль рассматривали Сандру Буллок и ради нее готовы были даже переписать сценарий.

Напомним, сейчас начата работа над четвертой "Матрицей", которая выйдет в мировой прокат 21 мая 2021 года. В режиссерское кресло "Матрицы 4" сядет одна из создательниц оригинальной трилогии Лана Вачовски, она же будет продюсировать картину. Оператором новой "Матрицы" выступит оскароносный Джон Толл ("Железный человек", "Ванильное небо"). К своим ролям вернутся Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс, сыгравшие соответственно Нео и Тринити.

Также ранее сообщалось, что Warner Bros. работает сразу над двумя фильмами из франшизы "Матрица".