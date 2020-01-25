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Прототип главного героя "Волка с Уолл-стрит" подал на продюсеров в суд

Прототип главного героя "Волка с Уолл-стрит" подал на продюсеров в суд
18:24 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Бывший брокер Джордан Белфорт подал в суд на продюсеров легендарной кинокартины "Волк с Уолл-стрит".

Американский оратор-мотиватор Джордан Белфорт, которого приговорили к 22 месяцам в тюрьме за мошенничество, стремится установить справедливость. Во время продажи прав на экранизацию его биографии в фильме "Волк с Уолл-стрит" мужчина и понятия не имел, что ленту будут использовать для отмывания средств в Малайзии.

Как сообщает издание BBC, Джордан Белфорт подал в суд на создателей ленты компании Red Granite Pictures с требованием выплатить компенсацию за заключение незаконной сделки, детали которой от него скрыли. Он требует возмещения 300 миллионов долларов, именно столько удалось собрать в прокате драматической ленте режиссера Мартина Скорсезе.

Прототип "Волка с Уолл-стрит", которого в картине сыграл оскароносный Леонардо Ди Каприо, заверил, что он ничего не знал о махинациях малайзийцев и не был проинформирован относительно источников финансирования фильма. Как известно, в прошлом году кинопродюсера Риза Азиза обвинили в отмывании 4,5 миллиардов долларов из государственного фонда 1MDB.

Иск Джордана Белфорта – это отчаянная и чрезвычайно ироничная попытка выйти из сделки, которая впервые в его жизни сделала его богатым и знаменитым законным способом, – заявил адвокат Red Granite Pictures.

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Напомним, что американская биографическая драма режиссера Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" увидела мир в 2013 году. Лента создана на основе реальных событий и экранизирует жизнь брокера, который манипулирует рынком ценных бумаг и организует торговлю дешевыми акциями. Леонардо Ди Каприо сыграл в фильме прототипа Джордана Белфорта, за что получил статуэтку Золотого глобуса и номинацию на Оскар.

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Суд, Кино, Волк с Уолл-стрит, Джордан Белфорт.
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