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Гильдия режиссеров США: названы победители премии

Гильдия режиссеров США: названы победители премии
15:03 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:В Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA).

Главной награды удостоился режиссер Сэм Мендес, снявший историческую драму "1917", которая ранее получила "Золотой глобус". Кроме того, лента номинирована на премию "Оскар-2020".

Картина Мендеса обошла "Ирландца" Мартина Скорсезе, "Однажды… в Голливуде" Квентина Тарантино, "Паразитов" Пон Джун-хо и "Кролика Джоджо" Тайки Вайтити.

Добавим, что параллельно с Гильдией режиссеров свои призы вручало сообщество американских операторов (ASC), где победителем также стала картина "1917". Оператором года в пятый раз стал Роджер Дикинс.

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Также лауреатами премии Гильдии режиссеров стали:

  • Николь Касселл за фильм "Хранители" в номинации "Лучший режиссер драматического сериала";

  • Йохан Ренк, "Чернобыль" в номинации "Лучший режиссер мини-сериала или телефильма";

  • Билл Хейдер, "Барри" в номинации "Лучший режиссер комедийного сериала";

  • Альма Харель, "Лапочка" в категории "Лучший режиссерский дебют".

Ранее также были названы победители премии Гильдии киноактеров США.

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Кино, Режиссер, Награда, Гильдия режиссеров США.
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