"Украинский Шерлок и Ватсон": на телеэкраны выйдет новый детективный сериал

Новости культуры:Сериал "Лучший сыщик" выйдет в 2021 году.

Телеканал ICTV при поддержке Украинского культурного фонда работает над сериалом "Лучший сыщик", который расскажет о приключениях "украинских Шерлока и Ватсона".

Как сообщается в сюжете ICTV, главными героями станут филер киевской охранной фирмы Иван Подопригора и его помощник, граф Маевский.

Сыщика сыграет Дмитрий Рыбалевский, а его помощника, "украинского Ватсона" – Назар Заднепровский. Пилотный эпизод сериала уже сняли, в этом году съемочная команда собирается снять еще семь серий шоу.

"Именно с помощью сериалов можно доносить много украинских смыслов, формировать собственно культурное пространство, рассказывать об украинских историях из прошлого, формировать будущее и говорить о современности", - заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.