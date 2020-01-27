Скачать
Понедельник, 27.01.2020
"Наша общая история": Дуда вспомнил об украинцах, боровшихся против большевиков
"Наша общая история": Дуда вспомнил об украинцах, боровшихся против большевиков
Планы "Укравтодора" на 2020 год: У нас есть три сценария
Планы "Укравтодора" на 2020 год: У нас есть три сценария
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Мир скорбит: легендарный Коби Брайант ушел на небеса (Фото, Видео)
Не сдержала слово: королева Елизавета II не отказалась от меха (Видео)
Не сдержала слово: королева Елизавета II не отказалась от меха (Видео)

"Украинский Шерлок и Ватсон": на телеэкраны выйдет новый детективный сериал

"Украинский Шерлок и Ватсон": на телеэкраны выйдет новый детективный сериал
16:48 Сегодня Телеграф zn.ua Фото: zn.ua

Новости культуры:Сериал "Лучший сыщик" выйдет в 2021 году.

Телеканал ICTV при поддержке Украинского культурного фонда работает над сериалом "Лучший сыщик", который расскажет о приключениях "украинских Шерлока и Ватсона".

Как сообщается в сюжете ICTV, главными героями станут филер киевской охранной фирмы Иван Подопригора и его помощник, граф Маевский.

Сыщика сыграет Дмитрий Рыбалевский, а его помощника, "украинского Ватсона" – Назар Заднепровский. Пилотный эпизод сериала уже сняли, в этом году съемочная команда собирается снять еще семь серий шоу.

Лорен Хиссрич рассказала о втором сезоне "Ведьмака"

"Именно с помощью сериалов можно доносить много украинских смыслов, формировать собственно культурное пространство, рассказывать об украинских историях из прошлого, формировать будущее и говорить о современности", - заявил первый заместитель министра культуры, молодежи и спорта Украины Анатолий Максимчук.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сериал, Лучший сыщик, Владислав Ивченко, Назар Заднепровский, Дмитрий Рыбалевский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 До и После: Как старый дом в деревне стал стильной дачей (Фото)
02 Прогноз на неделю: в Украину идет мокрый снег и сильный ветер
03 В "Слуге народа" рассказали о планах по сносу "хрущевок"
04 Резонансное дело: Аваков может лишиться должности
05 Причины эпидемии: В Китае сообщили об источнике коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Китайский коронавирус обвалил мировые фондовые рынки
Развод в Украине стал на порядок дороже
Развод в Украине стал на порядок дороже
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (20.01 – 26.01.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь