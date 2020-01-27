Annie Award: победители анимационного аналога "Оскара"

Новости культуры:Триумфатором анимационной премии в этом году стал проект Netflix "Клаус".

В США состоялась церемония вручения премии "Энни" (Annie Award) – награды калифорнийского филиала Международной ассоциации анимационного кино (ASIFA).

В анимационном мире награда считается аналогом "Оскара".

Как сообщается на сайте премии, триумфатором в этом году стал анимационный фильм "Клаус" от Netflix, получивший награды в семи категориях. "Клаус" стал не только лучшим мультфильмом, но и получил награды за режиссуру, раскадровку, прорисовку персонажей, монтаж и т.д.

Лучшим анимационный сериалом стал "Конь БоДжек" от Netflix. В шоу рассказывается о жизни вечно недовольного антропоморфного коня по имени БоДжек, который в прошлом был звездой ситкома.

Лучшим независимым мультфильмом была признана французская лента "Я потеряла свое тело". Также мультфильм получил награду за лучшую музыку.

Мультфильм "Холодное сердце 2" получил награды за озвучание персонажа (Джош Гад в образе снеговика Олафа) и за визуальные эффекты.

В прошлом году триумфатром анимационной премии стал мультфильм "Человек-паук: Через вселенные", получивший 7 наград.