Серия фильмов "Трансформеры" пополнится двумя новыми кинолентами

Новости культуры:Сценарием первого занимается Джеймс Вандербилт, а над вторым работает Джоби Харольд.

Студия Paramount запустила в разработку сразу два новых фильма по вселенной "Трансформеров".

Как сообщает Variety, сценарием первого занимается Джеймс Вандербилт ("Новый Человек-паук"), а над вторым работает Джоби Харольд ("Меч короля Артура").

Предполагается, что один из них продолжит историю "Бамблби", а другой станет тотальным перезапуском всей серии и уже получил огромный бюджет.

Создатель оригинальных фильмов Майкл Бэй полностью покинул проекты. Пока не известно, кто выступит режиссерами картин.

Напомним, что стриминговый сервис Disney+ планирует выпустить сериал "Сокол и Зимний Солдат" по комиксам Marvel уже в августе этого года. Ранее предполагалась, что сериал выйдет только осенью.