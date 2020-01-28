Опубликован украинский трейлер фильма "Авангард" с Джеки Чаном (Видео)

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 23 апреля 2020 года.

В сети появился официальный дублированный трейлер боевика "Авангард" с Джеки Чаном в главной роли.

Режиссером фильма выступил Стэнли Тун.

По сюжету, в Великобритании группа наемников "Арктические волки" похищает китайского бизнесмена и его дочь. Единственная надежда на спасение заложников - международная тайная охранная компания "Авангард", которая имеет на вооружении все новейшие достижения науки и техники.

Напомним, что в истории культового фантастического сериала "Доктор Кто" случилось знаменательное событие — впервые Доктором станет чернокожая актриса. Об этом стало известно из очередного эпизода под названием "Беглец джудунов", который вышел в эфир в минувшее воскресенье. Итак, наряду с Джоди Уиттакер в качестве Четырнадцатого Доктора появилась Джо Мартин.