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Опубликован украинский трейлер фильма "Авангард" с Джеки Чаном (Видео)

Опубликован украинский трейлер фильма "Авангард" с Джеки Чаном (Видео)
15:10 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:В украинский прокат картина выйдет 23 апреля 2020 года.

В сети появился официальный дублированный трейлер боевика "Авангард" с Джеки Чаном в главной роли.

Режиссером фильма выступил Стэнли Тун.

По сюжету, в Великобритании группа наемников "Арктические волки" похищает китайского бизнесмена и его дочь. Единственная надежда на спасение заложников - международная тайная охранная компания "Авангард", которая имеет на вооружении все новейшие достижения науки и техники.

Кто появится в сиквеле "Доктора Стрэнджа"?

Напомним, что в истории культового фантастического сериала "Доктор Кто" случилось знаменательное событие — впервые Доктором станет чернокожая актриса. Об этом стало известно из очередного эпизода под названием "Беглец джудунов", который вышел в эфир в минувшее воскресенье. Итак, наряду с Джоди Уиттакер в качестве Четырнадцатого Доктора появилась Джо Мартин.

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Кино, Фильм, Авангард, Джеки Чан, Трейлер, Украинский трейлер.
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