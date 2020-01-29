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Среда, 29.01.2020
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Культовый хоррор "Нечто" переснимут (Видео)

Культовый хоррор "Нечто" переснимут (Видео)
11:08 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter.com

Новости культуры:В полном виде это произведение являет собой роман под названием "Ледяной ад".

Очередная экранизация знаменитой научно-фантастической повести обещает быть как никогда полной.

Студия Universal Pictures совместно c кинокомпанией Blumhouse взялись за перезапуск классического хоррора Джона Карпентера "Нечто". Согласно ресурсу Bloody Disgusting, в основу нового фильма вновь ляжет повесть Джона Вуда Кэмпбелла-младшего "Кто идет?", но в этот раз исходный материал будет расширен за счет дополнительных глав, которые долгое время считались утерянными. 

О существовании "Ледяного ада" стало известно лишь в 2018 году, а теперь расширенная версия "Кто идет?" получит свой кинематографический аналог. Данную новость сообщил на своей странице в Facebook продюсер Алан Доннес. Несмотря на то что позже этот пост был удален, его текст сохранился: 

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Я выступлю исполнительным продюсером новой версии "Нечто", при создании которой будут использованы дополнительные главы из выдающегося романа Джона Кэмпбелла "Ледяной ад". Долгое время оригинальный текст считался утраченным, но теперь у нас появилась возможность перенести эту историю на экран в полном виде.

Напомним, что повесть "Кто идет?" экранизировалась уже не раз, но классической стала версия Карпентера, которая вышла в 1982 году. По сюжету, команда американских ученых-исследователей сталкивается с некой инопланетной тварью, которая грозит им ужасной смертью.

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Фильмы, Кино, Хоррор, Нечто, Фильм Нечто, Ледяной ад.
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