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Появился первый тизер фильма "Форсаж 9": когда ждать полноценный трейлер? (Видео)

Появился первый тизер фильма "Форсаж 9": когда ждать полноценный трейлер? (Видео)
17:38 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера фильма запланирована на май 2020 года.

В сети появился первый тизер-трейлер и постер девятой части фильма "Форсаж", съемки которого стартовали прошлым летом. Полноценный трейлер должен выйти 31 января.

К своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес и Хелен Миррен. Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9".

Режиссером новой части выступил Джастин Лин, снявший четвертый, пятый и шестой "Форсажи". Сценаристом девятого "Форсажа" вместо Криса Моргана стал Дэниел Кейси.

Вин Дизель в своем Twitter опубликовал первый постер картины.

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Подробности сюжета пока не раскрываются. В тизере показано, как Доминик Торетто (Вин Дизель) и его жена Летти (Мишель Родригес) живут уединенной жизнью вместе с сыном Доминика - Брайаном. Летти дает мальчику цепочку с крестом и говорит: "Твой папа дал мне это. А теперь я собираюсь дать это тебе. Для защиты. От того, что грядет".

Премьера фильма была перенесена на весну 2020 года.

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Фильмы, Кино, Фильм, Вин Дизель, Трейлер, Тизер, Смотреть, "Форсаж 9".
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