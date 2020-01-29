Появился первый тизер фильма "Форсаж 9": когда ждать полноценный трейлер? (Видео)

Новости культуры:Премьера фильма запланирована на май 2020 года.

В сети появился первый тизер-трейлер и постер девятой части фильма "Форсаж", съемки которого стартовали прошлым летом. Полноценный трейлер должен выйти 31 января.

К своим ролям вернутся Вин Дизель, Мишель Родригес и Хелен Миррен. Кроме того, рэперша Карди Би (Cardi B) и пуэрто-риканский певец Ozuna присоединились к касту "Форсажа 9".

Режиссером новой части выступил Джастин Лин, снявший четвертый, пятый и шестой "Форсажи". Сценаристом девятого "Форсажа" вместо Криса Моргана стал Дэниел Кейси.

Вин Дизель в своем Twitter опубликовал первый постер картины.

Подробности сюжета пока не раскрываются. В тизере показано, как Доминик Торетто (Вин Дизель) и его жена Летти (Мишель Родригес) живут уединенной жизнью вместе с сыном Доминика - Брайаном. Летти дает мальчику цепочку с крестом и говорит: "Твой папа дал мне это. А теперь я собираюсь дать это тебе. Для защиты. От того, что грядет".

Премьера фильма была перенесена на весну 2020 года.