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Аль Пачино ловит нацистов в новом тизере сериала "Охотники" от Amazon (Видео)

Аль Пачино ловит нацистов в новом тизере сериала "Охотники" от Amazon (Видео)
15:06 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Премьера десятисерийного триллера запланирована на 21 февраля 2020 года.

Сервис Amazon Prime накануне "Супербоула-2020" опубликовал новый ролик сериала "Охотники" (Hunters) с Аль Пачино в главной роли.

Кроме Аль Пачино в сериале снялись Логан Лерман, Джош Рэднор, Джинни Берлин, Джеррика Хинтон и другие. Продюсером шоу выступит Джордан Пил ("Прочь", "Мы").

Действие шоу разворачивается в Нью-Йорке 1977 года, его сюжет рассказывает о команде охотников на высокопоставленных нацистских офицеров, которые собираются создать в США Четвертый рейх.

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Напомним, что стартовали съемки нового фильма "Бэтмен", выход которого запланирован на 2021 год. Об этом в своем Twitter объявил режиссер картины Мэтт Ривз. Он опубликовал фото хлопушки, которое подписал хэштегом #DayOne.

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Все по теме:

Кино, Фильм, Сериал, Amazon, Аль Пачино, Трейлер, Охотники.
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