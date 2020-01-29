Аль Пачино ловит нацистов в новом тизере сериала "Охотники" от Amazon (Видео)

Новости культуры:Премьера десятисерийного триллера запланирована на 21 февраля 2020 года.

Сервис Amazon Prime накануне "Супербоула-2020" опубликовал новый ролик сериала "Охотники" (Hunters) с Аль Пачино в главной роли.

Кроме Аль Пачино в сериале снялись Логан Лерман, Джош Рэднор, Джинни Берлин, Джеррика Хинтон и другие. Продюсером шоу выступит Джордан Пил ("Прочь", "Мы").

Действие шоу разворачивается в Нью-Йорке 1977 года, его сюжет рассказывает о команде охотников на высокопоставленных нацистских офицеров, которые собираются создать в США Четвертый рейх.

Напомним, что стартовали съемки нового фильма "Бэтмен", выход которого запланирован на 2021 год. Об этом в своем Twitter объявил режиссер картины Мэтт Ривз. Он опубликовал фото хлопушки, которое подписал хэштегом #DayOne.