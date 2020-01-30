Брэд Питт рассказал, почему отказался от роли в "Матрице"

Новости культуры:Брэд был не единственным, кто мог оказаться в ставшей культовой франшизе вместо Ривза.

Те, кто не смотрел фильм, шутку актера не поймут.

Пока фанаты "Матрицы" с нетерпением ждут выхода на экраны уже четвертого фильма франшизы, выяснились любопытные подробности об оригинальной ленте. Оказалось, что вместо Киану Ривза в ней мог сыграть Брэд Питт. В интервью изданию People актер рассказал, что отказался от предложенной роли, потому что не чувствовал, что она ему подходит.

Я принял красную таблетку, — сказал он.

И хоть Питт напрямую не назвал роль, которую он отверг, фраза про таблетку ясно дает понять, что речь идет о главном герое Нео. Момент, в котором Морфеус предлагает ему выбрать одну из двух пилюль, давно стал одной из самых известных киносцен. Кстати, красная таблетка, упомянутая Питтом, давала возможность покинуть матрицу и вернуться в реальный мир.

Роль Нео также предлагали Уиллу Смиту, но тот отказался от нее в пользу фильма "Дикий, дикий Запад". Еще в прошлом году актер рассказал, что "не гордится" этим своим решением, но добавил, что "Киану был идеален", как и Лоренс Фишберн, сыгравший Морфеуса.

А ведь если бы Уилл действительно сыграл в "Матрице", она бы выглядела совсем по-другому.

Если бы я согласился, то Морфеус уже не был бы черным, так что они рассматривали на эту роль Вэла Килмера, — поделился актер.

Напомним, по предварительным данным, четвертая часть "Матрицы" выйдет на экраны 21 мая 2021 года.