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Премия Гильдии дизайнеров костюмов 2020: названы победители

Премия Гильдии дизайнеров костюмов 2020: названы победители
21:03 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Главной звездой вечера стала актриса Шарлиз Терон, которая получила специальную награду "В центре внимания".

В Беверли-Хиллз прошла торжественная церемония вручения премии Гильдии дизайнеров костюмов (Costume Designers Guild Awards).

Как сообщает deadline, кроме наград за лучшие костюмы в кино, сериалах, клипах и ТВ-шоу, отметили актрису Шарлиз Терон, вручив ей награду в номинации Spotlight Awards (В центре внимания) — за невероятные образы, в которых она выходила в свет в прошлом году.

Также, награды получили костюмеры следующих проектов:

Лучшие костюмы в современном фильме — Дженни Иган, "Ножи наголо"

Лучшие костюмы в историческом фильме — Майес С. Рубео, "Кролик Джоджо"

Лучшие костюмы в научно-фантастическом/фэнтези-фильме — Эллен Мирожник, "Малефисента: Владычица тьмы"

Лучшие костюмы в современном сериале — Дебра Хэнсон, "Шиттс Крик"

Лучшие костюмы в историческом/фэнтези-сериале — Мишель Клэптон, "Игра престолов"

Лучшие костюмы в рекламном ролике/видеоклипе — Кристофер Лоуренс, United Airlines: Star Wars Wing Walker

Лучшие костюмы в ТВ-шоу — Марина Тойбина, "Певец в маске"

Лучшие костюмы в телесериале — Донна Заковска, "Удивительная миссис Мейзел"

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Напомним, в Лос-Анджелесе состоялась 72-я церемония вручения премий Гильдии режиссеров (DGA). Главной награды удостоился режиссер Сэм Мендес, снявший историческую драму "1917", которая ранее получила "Золотой глобус". Кроме того, лента номинирована на премию "Оскар-2020".

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Кино, Фильм, Победители, Победители премии, Ножи наголо, Кролик Джоджо, Гильдия дизайнеров костюмов, Лучшие костюмы фильма.
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