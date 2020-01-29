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Объявлена конкурсная программа Берлинского кинофестиваля: список

Объявлена конкурсная программа Берлинского кинофестиваля: список
20:05 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости культуры:Берлинале-2020 пройдет с 20 февраля по 1 марта.

Юбилейный 70-й Берлинский международный кинофестиваль, который будет проходить с 20 февраля по 1 марта 2020 года, объявил полную программу основного конкурса.

Как сообщается на сайте Берлинале, в конкурсе участвуют 18 фильмов из 18 стран, среди которых 16 мировых премьер. Как отметил художественный руководитель фестиваля, многие конкурсные фильмы обращаются к темной стороне человеческой жизни, отражают внутреннее смятение героев и хаотичность внешнего мира.

В частности, в основной конкурс вошли:

  1. "Берлин, Александерплац", Германия, Нидерланды. Режиссер Бурхан Курбани

  2. "Дау. Наташа", Россия, Германия, Украина, Великобритания. Режиссеры Илья Хржановский и Екатерина Эртель

  3. "Женщина, которая бежала", Корея. Режиссер Хон Сан Су

  4. "Удалить историю", Франция, Бельгия. Режиссеры Бенуа Делепин и Густав Керверн

  5. "Незваный гость", Аргентина, Мексика. Режиссер Наталия Мета

  6. "Плохие сказки", Италия, Швейцария. Режиссеры Дамиано и Фабио Д’Инноченцо

  7. "Первая корова", США. Режиссер Келли Рейхардт

  8. "Облученный", Франция, Камбоджа. Режиссер Рити Панх

  9. "Соль слез", Франция, Швейцария. Режиссер Филипп Гаррель

  10. "Никогда редко иногда всегда", США. Режиссер Элиза Хиттман

  11. "Дни", Тайвань. Режиссер Цай Минлян

  12. "Неизбранные дороги", Великобритания. Режиссер Салли Поттер

  13. "Моя маленькая сестра", Швейцария. Режиссеры Стефани Шуа и Вероника Реймонд

  14. "Здесь нет зла", Германия, Чехия, Иран. Режиссер Мохаммад Расулоф

  15. "Сибирь", Италия, Германия, Мексика. Режиссер Абель Феррара

  16. "Все мертвые", Бразилия, Франция. Режиссеры Каэтану Готардо и Марко Дутра

  17. "Ундина", Германия, Франция. Режиссер Кристиан Петцольд

  18. "Скрывающиеся", Италия. Режиссер Джорджо Диритти

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Напомним, премьера фильма "Номера", снятого по пьесе Олега Сенцова, состоится в рамках Берлинского международного кинофестиваля 18 февраля. Картину, сорежиссером которой стал Ахтем Сеитаблаев, представят в рамках специальных показов, посвященных юбилею Берлинале.

Кроме того, полнометражный дебют режиссера Ирины Целик - документальный фильм "Земля голубая, будто апельсин" (The Earth Is Blue As an Orange), отобран в конкурсную программу Generation Берлинского кинофестиваля.

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