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Финал сериала "Стрела" намекнул на появление Зеленого Фонаря

Финал сериала "Стрела" намекнул на появление Зеленого Фонаря
12:35 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Прощание с покойным Оливером Квином, которого Стивен Амелл играл на протяжении восьми сезонов, дало намек на появление во вселенной Стрелы еще одного знаменитого супергероя — Зеленого Фонаря.

Во вторник на телеканале The CW вышел 170-й эпизод "Стрелы", который стал для сериала заключительным.

В одном из моментов финальной серии скорбящий Джон Диггл в исполнении Дэвида Рэмси оказывается в опасной близости от падающего с огромной скоростью предмета. Абсолютно ошеломленный герой обнаружил на месте приземления коробку, а в ней — изумрудное кольцо. Предположительно, это украшение — не что иное, как кольцо силы, которое носит Зеленый Фонарь на страницах комиксов DC.

Правда, предыстория Диггла не совпадает с традиционной мифологией DС — обычно жизнь героев, которые носили кольцо Зеленого Фонаря, складывалась по-другому. Но Джон был доверенным лицом Оливера и даже некоторое время заменял его, приняв облик Зеленой Стрелы, так что, возможно, кольцо стало прощальным подарком Куина.

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А продюсер сериала Марк Гуггенхайм в интервью Deadline рассказал, что съемочная команда уже около полутора лет знала, что изумрудное кольцо появится в "Стреле", но решено было отложить этот момент до финальной серии. По мнению шоураннера, даже если шоу заканчивается, линии героев, которые остались в живых, могут продолжиться.

Одна из вещей, которую мы хотели сделать в финале, — дать вам представление о том, какими будут дальнейшие траектории шоу. И история Диггла, конечно, самая интригующая, — заявил Гуггенхайм.

Напомним, что ранее Зеленый Фонарь уже бывал темнокожим. Версия Джона Стюарта была представлена на страницах комиксов еще в 1971 году, и, кстати, персонаж стал первым афроамериканским супергероем во вселенной DC. Подробнее всего приключения Стюарта были показаны в мультфильме "Лига справедливости".

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