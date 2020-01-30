"Молодость-2020" объявила прием заявок

Новости культуры:Подать свой фильм можно на главной странице сайта кинофестиваля или заполнив бланк заявки.

49-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который состоится с 30 мая по 7 июня 2020 года, открыл прием заявок на участие в Национальном конкурсе.

Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

"К участию в Национальном конкурсе допускаются украинские короткометражные фильмы (игровые, документальные, анимационные) или произведенные в копродукции в 2019-2020 годах. Конечный срок приема заявок - 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что изначально предусмотрена регистрация на странице "Молодости" в Filmchief.

Подробнее об условиях участия в кинофестивале - в разделе «Регламент».