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Четверг, 30.01.2020
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"Молодость-2020" объявила прием заявок
"Молодость-2020" объявила прием заявок

"Молодость-2020" объявила прием заявок

"Молодость-2020" объявила прием заявок
14:19 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости культуры:Подать свой фильм можно на главной странице сайта кинофестиваля или заполнив бланк заявки.

49-й Киевский международный кинофестиваль "Молодость", который состоится с 30 мая по 7 июня 2020 года, открыл прием заявок на участие в Национальном конкурсе.

Об этом сообщается на официальном сайте кинофестиваля.

"К участию в Национальном конкурсе допускаются украинские короткометражные фильмы (игровые, документальные, анимационные) или произведенные в копродукции в 2019-2020 годах. Конечный срок приема заявок - 15 марта 2020 года", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что изначально предусмотрена регистрация на странице "Молодости" в Filmchief.

Подробнее об условиях участия в кинофестивале - в разделе «Регламент».

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Кинофестиваль, Фильмы, Кино, Кинофестиваль Молодость, Молодость-2020.
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