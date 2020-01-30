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Четверг, 30.01.2020
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Премьера фильма "Джентльмены": трейлер и сюжет комедии (Видео)

Премьера фильма "Джентльмены": трейлер и сюжет комедии (Видео)
14:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter.com

Новости культуры:Сегодня, 30 января, в Украине состоялся первый показ криминальной комедии.

Талантливый режиссер Гай Ричи представил свою новую киноленту "Джентльмены" (The Gentlemen). 

Как известно, последние годы Гай Ричи выбирал рейтинговые проекты, экспериментируя с жанрами кино. В частности, режиссер мастерски экранизировал истории о Шерлоке Холмсе и Аладдине и создал эффектный боевик "Агенты А. Н. К. Л.". Однако в 2019-м он решил вернуться к криминальным комедиям, взявшись за воплощение собственного сценария.

К съемкам фильма "Джентельмены" Гай Ричи пригласил успешных голливудских актеров, которые уже привлекли внимание киноманов и СМИ к предстоящей новинке. Главные роли он отдал Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэму, Генри Голдингу, Мишель Докери, Колину Фарреллу и Хью Гранту. 

Пока известно, что фильм расскажет историю британского наркобарона Мики Пирсона, который планирует увеличить свои прибыли, продав незаконный бизнес. Разбогатеть ему помогла продажа марихуаны в Лондоне. Наркоимперию стремятся получить не только друзья и конкуренты Мики, но и наследственные миллиардеры из Оклахомы. Поэтому борьба за бизнес выйдет на другой уровень.

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Мировая премьера фильма "Джентльмены" состоялась 24 января 2020 года. Украинские киноманы смогут посмотреть фильм с 30 января по 19 февраля.

Также раньше, чтобы будущая премьера не теряла интерес у зрителей, создатели опубликовали новые персонажные постеры героев.

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Фильмы, Кино, Трейлер, Комедии, Джентльмены, The Gentlemen.
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