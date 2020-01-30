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"Смертельное оружие" возвращается: будет снят пятый фильм франшизы

"Смертельное оружие" возвращается: будет снят пятый фильм франшизы
16:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Пятый фильм станет финальным для франшизы.

Еще в 2017 году студия Warner Bros. объявила о планах съемки фильма "Смертельное оружие 5". И вот свершилось: фильм будет снят.

По словам продюсера Дэна Лина боевик сфокусируется на истории детектива Мартина Риггсе и его партнере Роджере Мурто, спустя 22 года после выхода "Смертельного оружия 4".

Лин сообщил, что к фильму возвращается оригинальный актерский состав, во главе с Мэлом Гибсоном и Дэнни Гловером. Также продюсер подтвердил, что к ленте возвращается и оригинальный режиссер Ричард Доннер.

Для начала съемок не хватает лишь окончания сценария. Больше никакой информации пока нет.

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Первый фильм "Смертельное оружие" был выпущен в 1987 году и после вышло еще три. Также франшиза была восстановлена для сериала, который транслировался с 2016 по 2019 года, в котором главные роли сыграли Клейн Кроуфорд и Дэймон Уэйанс.

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Кино, Актеры, Мел Гибсон, "Смертельное оружие", Дэнни Гловер, Смертельное оружие 5.
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